Bosch: Neues strategisches Geschäftsfeld Quantensensorik

Flugzeuge, Fahrzeuge können sich anhand des Magnetfeldes der Erde orientieren und sind nicht auf satellitengestützte Navigationssysteme angewiesen. Stoffe, die unter der Erde lagern und magnetisch sind, können leichter erkundet werden. In der Medizin wären Herzströme ohne Eingriffe messbar. Der in der Kristallstruktur von Diamanten eingelagerte Stickstoff reagiert empfindlich auf Veränderungen des Magnetfeldes.

Seit 1995 ist Bosch Sensortec weltweit führender Zulieferer von MEMS-Sensoren - 2024 mit einer Großserienproduktion von 1 Mrd. Sensoren. Bis 2030 sollen es über 10 Mrd. Sensoren werden, mit wachsendem Anteil auch von Quantensensoren.

Bosch Chef Hartung wirbt für Quantensensorik: „Sie wird das Leben der Menschen besser machen.“ (Stuttgarter Nachrichten, 8. April 2025) Doch das ist eine Lebenslüge. Der Kapitalismus funktioniert nur noch in Krisen. Der Mensch ist nicht im Mittelpunkt.

Der Ukrainekrieg um reiche Rohstoffvorkommen ist Realität. Die USA schalteten zeitweise Satelliten im Ukrainekrieg ab, um ein Abkommen über die Ausbeutung der Rohstoffe mit Russland zu erpressen. Die ukrainischen Drohnen konnten ihre Ziele nicht mehr finden. Mit Magnetsensoren ist das weiter möglich, und damit können auch neue Bodenschätze erkundet werden.

Bosch will an der gigantischen Aufrüstung weltweit verdienen, wie dies mit dem Magnetzünder in den beiden Weltkriegen der Fall war.

Die Welt besser machen, das müssen die Menschen gegen alle Ausbeuter.