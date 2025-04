Das sagen Kollegen zur Arbeitsplatzvernichtung bei Ford

Kollegen äußern sich zur Arbeitsplatzvernichtung bei Ford:

Ford will weg aus Europa.

Ich habe bei den Betriebsversammlungen gut zugehört. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Hinkelmann hat schon vor über 20 Jahren gesagt, dass Ford am liebsten in Europa zumachen will. Das versuchen sie jetzt durchzudrücken.

Von wegen Verluste

Wassenberg (Geschäftsleitung der Fordwerke GmbH, Anm. RF-Red.) sagt, die US-Mutter hätte Jahrzehnte das Minus bei Ford Deutschland getragen. Der Fiesta, angeblich fast immer ein Verlustgeschäft. Hat Ford 40 Jahre aus Nächstenliebe produziert? Kann mir doch keiner erzählen! Die wollen nur unser Selbstbewusstsein kaputt machen.

Ford hat uns bewogen

In Craiova läuft jetzt der Puma Gen-E vom Band. Früher hieß es, ein Elektro-Fiesta sei technisch nicht möglich. Dabei ist das ja die Fiesta-Plattform. Ford hat uns schlicht belogen.