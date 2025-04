Deutscher Wetterdienst sagt ein Dürrejahr 2025 voraus

Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach (DWD) fiel im März kaum bis teilweise überhaupt kein Niederschlag. Das ist nicht der erste Monat, der so trocken ist. Wie der DWD mitteilt, hatte es im bundesweiten Schritt gerade mal 19 l/Quadratmeter geregnet, vor allem in Norddeutschland war es noch trockener. So fielen am Nordrand des Harzes seit dem 1. Februar gerade einmal 11 l/Quadratmeter. Salzgitter in Niedersachsen hatte den ganzen März überhaupt keinen Niederschlag. Das südliche Bayern und Baden-Württemberg hatten halbwegs normale Werte. So fielen am Alpenrand im März 98 l. Das sind 107 Prozent des Mittelwerts. Bemerkbar macht sich das auch an Deutschlands Gewässern. Der Bodensee hat einen historischen Niedrigstand erreicht. Im Rhein ragen die Sandbänke hoch aus dem Wasser.