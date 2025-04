Festivalbändchen bestellbar - Vorbereitungstreffen auf Zoom

Herzlichen Glückwunsch nochmal uns allen zum erkämpften Platz! Ab sofort kann man über die Festivaladresse Bändchen bestellen und in Kürze wird es auch Online-Tickets geben!



Es sind nun weniger als zwei Monate bis zum Festival, und wir haben noch allerhand zu tun. Das nächste Vorbereitungstreffen muss die Arbeit und Koordinierung der Teams verbessern, damit wir alle Potenziale ausschöpfen. Wir brauchen noch viel mehr Leute, die mitarbeiten. Sei es in der Gewinnung von prominenten Schirmherren/-frauen, die Abwicklung der Onlineticketbestellungen, der Logistik, der Homepagearbeit und vieles mehr. Deswegen ladet gerne Interessierte ein, die das Festival praktisch unterstützen wollen.



Wir treffen uns im Jugendzentrum Ché (An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen). Über untenstehende Links könnt ihr euch online dazuschalten. Zwei Teile, da die kostenlose Version von ZOOM nur Meetings von maximal 40 Minuten ermöglicht:



Vorbereitungstreffen 17.30 bis 18 Uhr: https://us05web.zoom.us/j/81892678619?pwd=wPxoB3QA4E4nfgot2QTSp4QeafhvQY.1



Vorbereitungstreffen Teil 2 18 Uhr bis 18.30: https://us05web.zoom.us/j/89467673036?pwd=mdM5aXfIbfrsBN8XiihB9Z8CMZ41aH.1