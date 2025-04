Heilbronn: Mit starken Stimmen für den Frieden

In einer Gesprächsrunde zu Beginn der Veranstaltung trugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Argumente zusammen, warum die bundesweiten Ostermärsche für den Frieden in diesem Jahr brandaktuell sind. Die beispiellosen Rüstungsbeschlüsse, der andauernde Krieg in der Ukraine, die Erpressungen der Trump-Regierung und die Kriegsverbrechen in Gaza wühlen die Menschen auf.



Im Mittelpunkt stand das Kulturprogramm, beginnend mit „Ich bin Soldat“ aus dem deutsch-französischen Krieg 1870 / 71. Dieses Lied prägte die Losung: „Gebt Euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand!“ und zog die Lehren: „Auf, lasst zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien. Denn nur Tyrannen müssen Kriege führen, Soldat der Freiheit will ich gerne sein“.



Der Bogen wurde gespannt von Hannes Waders übersetztem Antikriegslied „Es ist an der Zeit“, das sich mit dem Kreuz eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt, über John Lennons „Imagine“, das in einer zweisprachigen Version auf Englisch und Deutsch gesungen wurde, und „We shall overcome“ bzw. das „Arbeiterlied für den Frieden“ aus Aserbaidschan, hin zu aktuellen Songs gegen den Ukrainekrieg, für Frieden und Völkerfreundschaft.



Die Jugendlichen aus dem REBELL trugen ihr Stück „Für Eure Kriege kämpfe ich nicht“ vor. Eine starke Ansage gegen den Militarismus, der die Jugend als Kanonenfutter verheizen will - aus Sicht der Schüler, Eltern, Frauen und Arbeiter.



Zur Einstimmung auf die Demo-Kultur wurden einige Rufparolen eingeübt. Mit Literatur-Hinweisen und der Verabredung für die gemeinsame Fahrt zum Ostermarsch nach Stuttgart am 19. April ging man auseinander.