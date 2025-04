Gegenüber der künftigen Regierung in Deutschland sollte sich die Arbeiter- und Volksbewegung keine Schockstarre gönnen. Die Monopolverbände haben dreist ihr Veto selbst zu den wenigen Zugeständnissen an die Massenbasis von CDU und SPD erklärt: „Alles, was Wachstum behindert, muss unterlassen werden. Das Tariftreuegesetz, ein Mindestlohn von 15 Euro oder die Mütterrente sind vor diesem Hintergrund abzulehnen.“ (4)

Angesichts der Wut über diesen Kurs steigen die Umfragewerte für die AfD. Das ist genau die falsche Richtung! Bejubelt die AfD doch geradezu irrwitzig die Politik von Trump – die zu allererst einmal steigende Preise für die Massen auf der ganzen Welt bedeutet. Im Gegenteil muss die kämpferische Opposition in Deutschland ihre Kampfansage gegen die neue Regierung von vornherein mit intensiver Aufklärung, Bewusstseinsbildung und entschlossenem Kampf gegen die AfD, gegen den modernen Faschismus verbinden.