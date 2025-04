New York City: "Israel bombs, US pay - how many kids did you kill today?"

Am Montag besuchte der israelische Ministerpräsident Netanjahu US-Präsident Trump in den USA. Deswegen hatte die antizionistische Pro-Palästina-Organisation Within our Lifetime (WOL) zum Protest gegen den Krieg und Völkermord in Gaza aufgerufen. Hunderte demonstrierten im Zentrum von New York und protestierten im Grand Central Station. In der großen Halle und auf der Straße riefen die Demonstranten "Israel bombs, US pay - how many kids did you kill today?" (Israel bombt, die USA zahlen - viele Kinder habt ihr heute getötet?) und "Kein weiteres Kind!" und "Kein weiteres Krankenhaus". Hauptforderung: Stopp der Waffenlieferungen an Israel. Am Montag gab es auch Proteste gegen den Gaza-Krieg in Bangladesch und Libanon. Im Westjordanland fand ein Generalstreik statt, alle Geschäfte blieben geschlossen.