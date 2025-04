Orchesterkundgebung für Zaid

... Seit dem 4. Februar sitzt Zaid in der JVA Köln-Ossendorf in Auslieferungshaft. Er ist einer der jungen Antifaschist:innen, die im sogenannten Budapest-Komplex angeklagt sind, weil sie in Budapest beim sogenannten „Tag der Ehre“ Neonazis angegriffen haben sollen, und sich am 20. Januar den deutschen Behörden gestellt haben.

Zaid droht weiterhin die Auslieferung nach Ungarn. Nachdem schon Maja entgegen aller Gerichtsurteile in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgeliefert wurde, gilt es, das bei Zaid nun zu verhindern! ...



Mittlerweile hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft Zaids Fall übernommen – also genau die Staatsanwaltschaft, die bereits Maja an Ungarn ausgeliefert hat. Es ist höchste Zeit, zu handeln!

Wir haben deswegen in Köln den Solikreis „Freiheit für Zaid" gegründet. Zaid sitzt bei uns in Köln in Haft und gerade deshalb haben wir von hieraus die Möglichkeit, mit breiten Soli-Aktionen Druck auf die deutschen Behörden auszuüben! ... Unser Ziel ist es, Zaids Fall bekannter zu machen, mehr Menschen zu unseren Veranstaltungen zu mobilisieren und zu zeigen: Zaid ist uns nicht egal. Alle gesellschaftskritischen und antifaschistischen Personen und Organisationen sind dazu eingeladen, gemeinsam den Solikreis-Zaid zu gestalten und auf allen uns zur Verfügung stehenden Wegen eine Auslieferung zu verhindern!

Unsere nächsten Termine:

Am 19. April werden wir gemeinsam mit Zaids Familie vor der JVA Köln-Ossendorf eine Orchesterkundgebung veranstalten. Denn an diesem Tag kommen Orchestermitglieder, mit denen Zaid früher zusammen musiziert hat, nach Köln. Diese Veranstaltung wollen wir nutzen, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

Hier gibt es weitere Infos