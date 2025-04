Einigung

Parteispitzen von CDU, CSU und SPD geben Koalitionsvertrag bekannt

Um 15 Uhr traten Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Saskia Esken (SPD) und Lars Kingbeil (SPD) in Berlin vor die Presse und verkündeten ihre Einigung auf einen Koalitionsvertrag. In der SPD wird es einen Mitgliederentscheid geben, in der CDU einen "Kleinen Parteitag" am 28. April und in der CSU einen Beschluss des Vorstands. Die Wahl des Bundeskanzlers könnte am 7. Mai stattfinden.