Rabat: Massenproteste gegen Gaza-Krieg und Trump

Bei der größten Demonstration, die Marokko seit Monaten erlebt hat, verurteilten die Demonstranten Israel, die Vereinigten Staaten und ihre eigene Regierung. Die Demonstranten in Rabat und Casablanca verurteilten auch Trumps Pläne, Millionen von Palästinensern aus Gaza zu vertreiben und kritisierten die Verfolgung pro-palästinensische Aktivisten in den USA. Auch in den Hauptstädten von Tunesien und Jemen fanden an diesem Wochenende pro-palästinensische Kundgebungen statt. In Ländern, die traditionell mit den USA verbündet sind, hat sich eine Anti-Trump-Bewegung entwickelt.