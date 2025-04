Sei Teil der Jugendbrigade nach Südafrika

In Smiling Valley, einem Dorf in Südafrika, haben sich Jugendliche mit der revolutionären Jugendorganisation CYL zusammengeschlossen, um gemeinsam für bessere Lebensverhältnisse zu kämpfen.

Bereits 2013 organisierte der Jugendverband REBELL eine Brigade nach Südafrika zur Vorbereitung und Durchführung einer ICOR-Jugendkonferenz zur „Zukunft der Jugend in Afrika“ mit dem Ziel, die Jugend zusammenzuschließen und zu ermutigen, im eigenen Land für die Zukunft zu kämpfen und dem Volke zu dienen. Ein Ergebnis davon ist, dass in Smilling Valley das „Youth Development Project“ entstanden ist. Es organisiert Subbotniks in der Siedlung wie die Friedhofspflege, gewährleistet für Jung und Alt Sport- und Fitnessangebote oder Auto- und Gartenpflege gegen Spende. Daraus entstand der Wunsch und das Ziel, ein eigenes Jugendzentrum in der Siedlung zu bauen.

Dieses Anliegen finden wir sehr berechtigt und auch sehr wichtig. Darum wollen wir mit einer Brigade dieses Vorhaben tatkräftig unterstützen. Komm mit und lerne, was internationale Solidarität praktisch bedeutet! Meistern wir gemeinsam neue Herausforderungen. Lernen wir Neues und leben das Motto von Mao Tsetung „Demo Volke dienen!“

Wann geht es los: Sonntag, 10. August bis Sonntag, 7. September. Direkt nach unserem Sommercamp. In diesem Zeitraum haben die Schüler in NRW noch zwei Wochen Ferien und für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein liegt die Zeit ganz in den Ferien. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Es wird kein Visum benötigt, man braucht jedoch einen gültigen Reisepass. Die Kosten werden sich schätzungsweise auf je 1.500 € belaufen. Wendet euch bei Interesse direkt an den Jugendverband REBELL.

Für alle, die das Projekt unterstützen wollen – jeder Cent zählt

Zwischen der Deutsch-Südafrikanischen Freundschaftsgesellschaft Marikana und dem Youth Develpment Projekt besteht bereits ein Solidaritätspakt zum Bau eines Jugendhauses. Das Ziel ist, 6000 Euro zu sammeln. Bisher sind ein Drittel geschafft. Damit das Jugendzentrum Wirklichkeit wird, ist hier jeder Cent gefragt.