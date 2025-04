Trumps Anschlag auf die Sprache

Alle Zitate, wenn nicht anders angezeigt, www.ntv.de, 5.4.25 "Trump und die Sprachdiktatur"

Die Sprache ist ein wesentliches Mittel im Kampf um die Denkweise der Massen. Das haben auch Trump und seine Schergen begriffen. Bislang stehen über 200 Begriffe auf dem Index: "Klimakrise, Mensch mit Uterus (= Gebärmutter), Privilegien, Opfer, Rassismus", sogar "Frauen"! Das ist ein Höhepunkt der Frauenverachtung und des Sexismus, wenn sogar das Wort "Frau" indiziert wird. Die weitere gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen wird so vorbereitet. Natürlich bleibt das Wort "Mann" erlaubt, aber nicht im Zusammenhang mit "Sex mit anderen Männern"!

Die Hinweise zu erlaubten oder verbotenen Begriffen tauchen in Regierungsvermerken, Memos und Behördenrichtlinien auf. Einige ordneten bereits die Entfernung dieser Begriffe von öffentlichen Websites und Schullehrplänen an. Was sich hier vollzieht mit viel Getöse wie bei Trumps Annexionsphantasien oder subtil wie dieses Sprachdiktat, ist eine forcierte Gleichschaltung in Regierungsapparat und Gesellschaft entsprechend den faschistischen Vorstellungen des Trump-Regimes.

Trump selbst bekennt sich nicht offen zum Neofaschismus, ist in punkto massenhafter Meinungsmanipulation jedoch ein getreuer Schüler Hitlers und seines Propagandaministers Goebbels. Unweit des Weissen Hauses rissen auf Trumps Anordnung Presslufthämmer den Schriftzug "Black lives matter" aus dem Boden. Archive und offizielle Dokumente werden von Hinweisen auf den Holocaust oder den 11. September 2001 bereinigt. Auf Internetseiten des öffentlichen Gesundheitswesens verschwinden Hinweise zur Empfängnisverhütung oder zu Krankheiten wie Aids.

März 1933, zu Beginn der faschistischen Hitler-Diktatur, organisierten die Nazis Bücherverbrennungen wider den "undeutschen Geist". Dies bereitete die offene und brutale Unterdrückung aller fortschrittlichen Menschen, von Sozialdemokraten und Kommunisten vor. Wie will Trump den "unamerikanischen Geist" austreiben? Der Umbau der USA zu einem faschistischen Staat ist noch nicht zu Ende und kann nur durch aktiven Massenwiderstand gestoppt werden.