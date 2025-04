Vonovia gewinnt den „Goldenen Geier"

Das ist der Top-Preis für die dreisteste Umweltlüge. Damit tritt Vonovia in die Fußstapfen von McDonald's, Shell, Nestlé und Co.

Vonovia preist sich selbst: „Wir nutzen (unsere Verantwortung), um Umwelt- und Klimaschutz in unseren Quartieren und in der Branche voranzubringen."

Es hatte aber in seiner exklusiven App für Mieterinnen und Mieter einen 100%-Erdgastarif mit dem Zusatz „100% Erneuerbare Energie" beworben. Dreist? Dreist! Laut Vonovia aber nur ein bedauerlicher „Programmierfehler".

Diese „Fehler" haben aber Methode: Ständige Mietsteigerungen über den erlaubten Rahmen, Abzocke und Überwachung mit „Super-Rauchmeldern", Betrug bei Nebenkosten – und Betrug in ökologischer Hinsicht.

Was tut man nicht alles, um Maximalprofit für internationale Finanzinvestoren an Land zu ziehen ... So machen Vonovia-Aktionäre mindestens 2045 Euro Dividende pro Jahr und Wohnung. Und die Ampel-Regierung war bislang ihr treuester Diener. Den Wohnkonzern Vonovia SE traf die Bundesregierung 2024 zu 14 persönlichen Gesprächen. 51 Gesprächen mit Konzernen und Verbänden der Immobilienwirtschaft standen ganze zehn mit Mietervertretern gegenüber.

Umso wichtiger, dass sich Vonovia-Mieter zunehmend zusammenschließen.