Hagen

"Walzer"-Fußballturnier findet am 15. Juni statt

Das 18. "Walzer"-Fußballturnier startet am 15. Juni im Kirchenbergstadion in Hagen-Hohenlimburg. Das Hobbyturnier gibt es seit 37 Jahren. Es richtet sich besonders an Hobby- und Betriebsmannschaften.

