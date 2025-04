Wellington: Hunderte fordern Klima-Sofortmaßnahmen

In den Niederlanden hat die reaktionäre Regierungskoalition massive Kürzungen bei den Bildungsausgaben beschlossen, insgesamt sollen 1,2 Mrd. Euro gestrichen werden. Gegen die Pläne protestieren Studentinnen, Studenten und Dozenten seit längerem: Bereits seit Wochen finden an Hochschulen landesweit Streiks und Proteste statt. Bei einer Aktion in Den Haag nahmen mehr als 25 000 Menschen teil. Zu einem Protest am Montagmittag in Amsterdam kamen rund 2.500 Personen, bei allen bisherigen Kundgebungen waren es zusammengerechnet laut der Bildungsgewerkschaft AOB mehr als 50 000. Weitere Veranstaltungen sind in den kommenden Tagen und Wochen an Hochschulen in Rotterdam, Tilburg, Maastricht und Delft geplant.