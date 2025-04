Ungefähr 150 Kolleginnen und Kollegen, auch Delegationen von Stahl-Standorten aus Bochum, Gelsenkirchen und Duisburg, sowie unter anderem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA) in der SPD, der Linkspartei und wir mit einer Delegation von der MLPD waren vor Ort.

Einhellige Meinung ist, dass Standortschließung und Entlassungen nicht infrage kommen. "Aufgeben ist keine Option", so ein Kollege.

Der Vertrauenskörper hatte die Mahnwache als Kundgebung organisiert und eine Reihe Redner eingeladen, von DGB- und IG-Metall-Vertretern bis zum Bürgermeister und Landrat. Vor allem wurde von den Rednern darauf orientiert, der Thyssen-Vorstand müsse seine Pläne festlegen und die angedrohte Schließung begründen.



Der Betriebsratsvorsitzende kündigte an, wenn bis Ende des Monats keine Ankündigung vom Vorstand zur Zukunft des Werks kommt, fahren alle gemeinsam nach Essen und statten dem Vorstandsvorsitzenden Lopez einen Besuch ab: "Und wir kommen nicht auf ne Tasse Kaffee!". Dafür gab es viel Applaus.

Besondere Aufgeschlossenheit hatten wir in den Gesprächen mit Azubis. Einige wollen in Kontakt bleiben und interessierten sich auch für das Walzer-Fußballturnier in Hagen (mehr dazu hier), wo man Kollegen aus anderen Belegschaften treffen kann.