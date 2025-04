Budapest: Tausende protestieren gegen Verbot der Pride-Parade

Am Samstag, dem 5. April, gingen in Zürich tausende Menschen auf die Straße, weil in der Schweiz und besonders in den Ballungsräumen Wohnen zu einem Luxusgut verkommen ist. Die Schweiz ist ein Paradies für in- und ausländische Immobilieninvestoren. Und diese zocken die Mieterinnen und Mieter massiv ab: Bei Durchsetzung des geltenden Rechts würde die Kaufkraft der Mieter jährlich um mindestens 10 Milliarden Franken gestärkt. Stattdessen landen diese Milliarden in den Taschen der Immobilienkonzerne und ihrem Aktionariat. Die Organisatoren der Demonstration kritisierten im Vorfeld vor allem institutionelle Vermieter für steigende Mietpreise. Auch die SP schloss sich der Kritik an. Neben linken Parteien riefen auch Gruppen aus der Hausbesetzerszene zur Demo auf. Diese machten sich am stärksten bemerkbar, mit antikapitalistischen Parolen.