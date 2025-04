Automobiler-Delegation aus Süddeutschland bei Automobilertreffen der CGT in Belfort

Wir waren die einzigen aus Deutschland und wurden freudig empfangen. Die Automobilarbeiter der Region im Osten von Frankreich kämpfen vor allem gegen die Arbeitsplatzvernichtung. Stellantis hat in Sochaux in den letzten zehn Jahren 5000 Arbeitsplätze abgebaut, in Mulhouse von 20 000 auf 10 000 halbiert. Kritisiert wurde die Arbeitsplatzvernichtung der Konzerne und dass die Konzerne gleichzeitig staatliche Mittel erhalten. Die CGT-Sekretärin sagte, dass alle Firmen in Frankreich jährlich 200 Milliarden Euro an Subventionen erhalten. Wir haben einen Bericht über die Erfahrungen in Deutschland gehalten und konnten für die Internationale Automobilarbeiterkoordination werben.

Beifall erhielt unser Standpunkt, gegen Nationalismus international zusammenzuarbeiten, gemäß der Losung: „Proletarier aller Länder vereinigt euch“! In einem selbstgedrehten Film zeigten Stellantis-Arbeiter die Ausbeutung im Betrieb und im letzten Teil voller Stolz die gemeinsame Demo von Arbeitern aus Frankreich und Deutschland in Eisenach im Jahr 2021.

In der anschließenden Diskussione haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den internationalistischen Gedanken aufgegriffen. Wir haben den Einladungs-Flyer zur 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Indien verteilt. Einige kannten Automobiler aus Eisenach, Rüsselsheim oder Bochum von gemeinsamen Aktionen. Unser Auftreten ist sehr positiv aufgenommen worden, wir haben den Gedanken der internationalen Automobilarbeiter-Bewegung verbreitet und bestehende Kontakte gefestigt.

Quelle: Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung

Einladungsflyer zur 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz vom 20. bis 24 November 2025 in Pune/Indien

Vorderseite | Rückseite