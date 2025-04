Eines der korruptesten Staatswesen

Obwohl der ukrainische Staat nicht nur in Fragen des Militärs, sondern mit seinem gesamten Staatshaushalt völlig abhängig von seinen westlichen Geldgebern ist, wurden die immer wieder geäußerten Reformforderungen an die Ukraine, obwohl sie auch eine Bedingung für die EU-Aufnahme des Landes sein sollten, so gut wie nicht umgesetzt. In der Broschüre „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ stellte die MLPD schon im Juni 2022 fest:





"Während unter der Oberfläche der europäischen Familienidylle ein Hauen und Stechen herrscht, gibt es in der umworbenen Ukraine in Wirklichkeit keinen wesentlichen Unterschied zu den Realitäten der Oligarchie in Russland. Noch 2020 hatte das bürgerliche »Demokratie-Ranking« der Universität Würzburg die Ukraine als »hybrides Regime« zwischen »Demokratie« und »Autokratie« noch hinter den »defizitären Demokratien« eingestuft."