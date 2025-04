Einladung zum Webinar der United Front am 27. April 2025

Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen,

wie bereits vorangekündigt findet am 27. April unser nächstes Webinar zur Vorbereitung des Antikriegstages und zu unserem besonderen United-Front-Projekt einer „Zimmerwald-Konferenz 2.0“ in Zürich am 6. September statt.

Seit der Wahl Trumps in den USA breitet sich der Faschismus wie eine Krake aus. Aber nach Monaten des Schocks beginnt sich auch in den USA der deutliche Widerstand zu regen. Die Zimmerwald Konferenz 2.0 möchten wir euch bei dem Webinar vorstellen. Nur so viel vorab: Der Gedanke knüpft an an der Zimmerwaldkonferenz 1915, bei der ein breites Spektrum - von Bolschewisten mit Lenin bis zu Pazifisten - auf der Grundlage der gemeinsamen Ablehnung der Burgfriedenspolitik sich gegen den Krieg aussprachen. Die Konferenz bestach durch eine ausgeprägte Grundsatzdebatte mit sehr kontroversen Standpunkten und einer Schlusserklärung auf der Grundlage des Konsenses. Wir wollen also eine Konferenz mit dem anspruchsvollen und hochgesteckten Ziel organisieren, die verschiedenen Strömungen von antiimperialistischen Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegnern in eine gemeinsame Diskussion zu bringen.

Der breiteste und vielfältigste Zusammenschluss aus der fortschrittlichen demokratischen, revolutionären und antiimperialistischen Bewegung gegen Faschismus und Krieg ist das Gebot der Stunde. Beteiligt euch an der Diskussion, schickt Einleitungsbeiträge und werbt für solche von den vielfältigsten Personen und Strömungen!

Bei den letzten Webinaren war nach den meist zahlreichen Einleitungsbeiträgen kaum mehr Zeit zur Diskussion. Deshalb werden wir probeweise diesmal die Zeit für Einleitungsbeiträge auf drei Minuten setzen, für Diskussionsbeiträge auf zwei Minuten. Bitte schickt die Einleitungsbeiträge wie immer möglichst früh, spätestens am 23.4. vorab ans Office, damit sich die Dolmetscher vorbereiten können.

Was sich außerdem sehr bewährt hat, sind Fotos oder kurze Videos, die während des Beitrags gezeigt werden können. Wenn ihr sie mitschickt, achtet bitte darauf, dass sie direkt abgespielt werden können, also zB Fotos in einem laufenden Powerpointbeitrag.

Hier findet ihr den Link für das Webinar am 27.04., 14.00 MEZ:

https://us02web.zoom.us/j/82906189719?pwd=MC0GMvT1RVnGiABLdgLPjcg7udFxBl.1

Hier findet ihr eure jeweilige lokale Zeit:

https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20250427T14&p1=195&ah=3

Herzliche und solidarische Grüße

Monika Gärtner-Engel, Edithluz Castro Munoz