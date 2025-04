Gemeinsame Proteste von bosniakischen und serbischen Studenten gegen die reaktionäre serbische Regierung

Ein kurzfristig aufgetretenes Starkregenereignis hat die Kanareninsel Lanzarote am Wochenende getroffen. Am Samstag und Sonntag wurde der Notstand ausgerufen, 222 Vorfälle wurden alleine in Costa Teguise und der Insel-Hauptstadt Arrecife gemeldet. In Teilen der Insel sind in wenigen Stunden 100 Liter Wasser pro Quadratmeter niedergegangen. Die dadurch entstehenden Fluten hatten eine solche Gewalt, dass Autos ins Meer gespült wurden. Starkregenereignisse sind eine der in den letzten Jahren am häufigsten auftretenden Erscheinungen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe.