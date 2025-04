Gemeinsamer Aufruf, gemeinsame Durchführung

Gewachsenes Bündnis organisiert Ostermarsch in Erfurt

Als einer der ersten bundesweit fand am Gründonnerstag in Erfurt ein Ostermarsch statt. Aufgerufen hatte das Erfurter Friedensbündnis, in dem unterschiedliche Organisationen zusammenkamen.

Von tt