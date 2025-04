Grüße an die streikende Belegschaft bei DHL Hub in Leipzig

Im Namen der Genossinnen, Genossen und Freunde der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) in Halle möchte ich solidarische Grüße an die streikenden Kolleginnen und Kollegen von DHL Hub in Leipzig übermitteln.



Wir waren am Nachmittag des 16. April auf einer Gedenkkundgebung aus Anlass des Geburtstages des großartigen Arbeiterführers und Kämpfers gegen imperialistischen Krieg und Faschismus, des Kommunisten und Revolutionärs Ernst Thälmann in Halle und haben diese Solidaritätsadresse an Euch verabschiedet. Nach der berühmten Losung von Ernst Thälmann: "Einen Finger kann man brechen. Fünf Finger sind eine Faust!"



Zusammen sind wir stark gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung, Faschismus und Krieg. Wir machen Euren Streik bundesweit bekannt und organisieren die Solidarität.

Mit solidarischen Grüßen