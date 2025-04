Gut gelaunt und ideologisch gestärkt zum Buchverkauf

„Das Kulturniveau der Arbeiterklasse entscheidet wesentlich über die Veränderung der Gesellschaft, somit über Erfolg oder Misserfolg der Revolution und des sozialistischen Aufbaus,“ heißt es im Buch auf Seite 195. Bei unserer Verkaufstour wechselte das Buch sechs Mal Besitzer oder Besitzerin, zwei hatten nicht genügend Geld parat und wollen nochmal besucht werden. Ein weiterer hätte mit Karte gekauft, wir hatten leider kein Bezahlgerät dabei.

„Guten Tag, wir sind von der MLPD und wollen ihnen unser neues Buch vorstellen, es fördert das freie Denken und hilft, sich in den komplizierten Zeiten zu orientieren und zurecht zu finden.“ So oder ähnlich sprachen wir direkt an, was sich unbedingt bewährt hat. 290 Menschen sprachen wir an, mit über 80 hatten wir zum Teil tiefere Gespräche. Diese spiegelten die polarisierten Zeiten und die Suche nach einer sozialistischen Alternative wider.

Es kam viel Zustimmung, aber auch Ablehnung oder Skepzis. Einzeln auch direkte Angriffe von zwei AfDlern, die sagten, „eine Alternative ist richtig, aber ihr seid die falsche Partei“. Oder auch Reaktionen mit trockenem Humor, „gegen die Krisen trinken wir uns abends einen“ oder „ich habe aktuelle meine eigene Krise, die hat nix mit der Weltkrise zu tun“. Eindeutig überwog aber das große Interesse. So bei einer jungen Frau, die sich den Klappentext durchlas und direkt das Buch kaufte.

Die Unzufriedenheit mit der Situation, die Ablehnung der Meinungsmanipulation und Zustimmung, dass wir gemeinsam unbedingt was machen müssen, war die Hauptmotivation zum Kauf des Buches. Viele bedankten sich für das gute Gespräch. Weiter verkauften wir noch acht Exemplare des Rote-Fahne-Magazins, gaben vier ältere Probeexemplare weiter, ein Rebell-Magazin, eine Ukraine-Broschüre und acht Exemplare des Parteiprogramms der MLPD gegen Spende. Auch die insgesamt 49,50 Spenden bringen großen Respekt zum Ausdruck, wobei ein syrischer Arzt 10 Euro spendete. Neun Leute trugen sich in die Mitmachlisten zum Ostermarsch ein und/oder wollen zur Lesegruppe kommen.

Ein Mangel war, dass wir das Buch „Sozialismus am Ende?“ nicht in den Verkaufstaschen hatten. Das wäre bei einzelnen Gesprächen wo positive und negative Erfahrungen in der DDR Thema war gut gewesen. Dieses Buch ist eine einzigartige Analyse dazu. Nicht fehlen in der Studienwoche durfte ein Jugendeinsatz am Gymnasium in Malchow. Zum Schulschluss konnten wir ca. ein Drittel der Schülerinnen und Schüler mit dem Flyer zum Rebellischen Musikfestival gegen Faschismus und Krieg einladen.

In den Gesprächen zeigte sich auch hier die Suche nach einer Alternative. Bei den U18-Wahlen an der Schule hatte die Linkspartei gewonnen, die MLPD sei nicht auf der Liste gewesen. Die vielen Stimmen für die AfD fordern heraus, unbedingt über den Faschismus aufzuklären und den antifaschistischen Kampf zu entwickeln. Vier Schüler sind interessiert am Aufbau einer Rebell-Gruppe.