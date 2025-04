Märzgedenken Walsum im Zeichen des 80. Jahrestags der Befreiung

35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am 11. April vor dem Mahnmal der Märzgefallenen 1920 und auf dem Ehrenfeld der 104 Gräber von während der Nazi-Herrschaft auf der Zeche Walsum gestorbenen Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen.

Dem feierlichen Gedenken ging eine kämpferische Kundgebung auf den Rheinwiesen und ein Demonstrationszug zum Eingang des Friedhof Alt-Walsum voraus. Am selben Tag vor 80 Jahren befreiten Häftlinge des KZ Buchenwald das Lager in einer mutigen Aktion, drei Tage bevor die Truppen der US-Armee eintrafen. Dadurch retteten sie mehreren tausend Gefangenen das Leben. Alle Häftlinge sollten auf Befehl von Hitler noch in den letzten Kriegstagen ermordet werden. Diese historische Leistung wird heute in den Massenmedien verschwiegen, ebenso wie die Tatsache, dass vor 105 Jahren rund hunderttausend bewaffnete Arbeiter der Zechen und Hüttenwerke faschistische Freikorps-Verbände aus dem Ruhrgebiet verjagt hatten. Diese erfolgreiche Verhinderung einer faschistischen Militärdiktatur war das Resultat einer überwältigenden Aktionseinheit der großen Masse der Arbeiterschaft in Deutschland.

Heute, wo der Faschismus weltweit auf dem Vormarsch ist und auch in Deutschland mit der AfD einen Wegbereiter dafür hat, sind die Lehren von damals hochaktuell. Gegen das Vergessen, gegen das Verschweigen, gegen die Verharmlosung - muss vor allem die Jugend aufgeklärt werden. Sehr bewegend war der Vortrag einiger Strophen aus dem Lied von Reinhard Mey „Sei wachsam“. Als wäre dessen Entstehungsjahr nicht 1995, sondern heute! Mehrere Grußworte wünschten der Veranstaltung viel Erfolg: unter anderem von der katholischen und der evangelischen Kirche Walsum, den IG-Metall-Senioren, von Jörg Weißmann vom Hamborner Heimatverein, Jürgen Blumer vom Kreisverband der MLPD und Wolfgang Esser, dem Enkel des Bergmanns Johann Esser, der 1933 im KZ Börgermoor den Text des berühmten Liedes „Die Moorsoldaten“ verfasst hatte. Auf dem Ehrenfeld wurden die Namen der dort bestatteten toten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verlesen, die in der Zeit von 1942 bis 1945 mehrheitlich aus Russland und der Ukraine verschleppt wurden. Sie sind ebenso wie alle unbekannten Opfer nicht vergessen.

Neu war: Dieses16. Märzgedenken in Walsum war besonders durch Jugendliche geprägt. Sie organisierten die musikalische Begleitung, die Blumenniederlegung und die Ansprache. Cheng-Wei vom Jugendverband REBELL beendete die Feier mit der Selbstverpflichtung, künftig eine besondere Verantwortung für das jährliche Märzgedenken zu übernehmen und die antifaschistische Erinnerungskultur unter die Jugend weiter zu tragen. Das bekräftigte auch ein revolutionäres Grußwort der Jugendgruppe Zora von Young Struggle, die künftig das Märzgedenken ebenfalls aktiv mittragen will.

Die Pressemitteilung im pdf-Format