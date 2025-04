MLPD Bochum: Wir verschaffen uns Durchblick!

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL wollen in den nächsten Wochen dazu beitragen, eine neue sozialistische Jugendbewegung aufzubauen, die es angesichts der krisenhaften Entwicklung des Kapitalismus dringend braucht.

Dabei wird die Vorbereitung und Mobilisierung zum Rebellischen Musikfestival an Pfingsten in Gelsenkirchen sicherlich ein kulturvoller Höhepunkt! Wir wollen uns gemeinsam den nötigen Durchblick verschaffen: Was sagt die theoretische Linie der MLPD zur Lage und Kampf der Jugend? Welche besonderen Bedingungen hat die Jugend? Was spielen Erziehung und Massenkultur dabei heutzutage für eine Rolle? Das Angebot richtet sich an alle: ob Jung, ob Alt, ob Belesen oder Einsteiger! Wir treffen uns Donnerstag, von 16 Uhr bis 20 Uhr, und Freitag, von 13 Uhr bis 17 Uhr im Treff International in Witten, Bahnhofstr. 70. Pro Tag fallen 3 Euro Unkostenbeitrag an. Wer beide Tage kommt, zahlt nur 5 Euro.