Ostermarsch: Breites Bündnis gegen Kriegsvorbereitung

So bekamen dann auch die Redner am meisten Beifall, die die Militarisierung der ganzen Gesellschaft und die ungebremste Hochrüstung anprangerten. Rund 45 Leute machten sich am Ostersamstag nachmittags auf den Weg zu einer kleinen Demonstration. 70 bis 100 Leute verfolgten dann interessiert die Abschlusskundgebung mit Rednern von „Religion bis Revolution": Ein engagierter Pfarrer, Linkspartei, Die Partei, DGB, Omas gegen rechts, eine SPD-Ratsfrau und die MLPD.

Auf Initiative der der örtlichen „Initiativgruppe gegen Militarisierung und Weltkriegsgefahr" und der MLPD bereitet seit zwei Jahren eine breit aufgestellte Vorbereitungsgruppe den Ostermarsch vor. Sprecherin und Sprecher sind eine SPD-Frau und ein MLPD-Mann. Auf der Kundgebung bekräftigte die Moderatorin, dass die MLPD "den Laden zusammenhält", weil sie eine konstruktive Streitkultur praktisiert.

Zwar wurden auch hier die „markanten Worte" der MLPD gelobt, aber pazifistische Vorstellungen sind weit verbreitet. So bekamen dann Parolen wie »Frieden schaffen ohne Waffen« oder allgemeine Ablehnung von Kriegen, weil es eben Gewalt ist, Beifall. Aber auch der Redebeitrag der MLPD, der betonte, dass Frieden erst möglich ist, wenn der Imperialismus abgeschafft ist, und der endete mit »Nehmt Ihnen, ehe sie verbrannt, nehmt ihnen die Welt aus der Hand!«, wurde kräftig beklatscht.

Nach Ende der Kundgebung gab es noch ein offenes Mikrofon, das aber wenig genutzt wurde. Eine Osterurlauberin aus Berlin und Courage Frau stellte die „Erfurter Erklärung" vor, was danach noch zu interessierter Diskussion mit den Omas gegen rechts führte. Die kämpferische Frauenbewegung hat die „Erfurter Erklärung“ als „kleinsten, aber dringend notwendigen gemeinsamen Nenner“ entwickelt – hier der Link zur Erklärung. Ein Redner betonte, dass seiner Meinung nach nur der echte Sozialismus die Alternative sein kann für eine Gesellschaft, wo es keine Kriege mehr gibt.

Und der Sprecher der MLPD erinnerte an ein Jahrzehnte altes Antikriegslied, was auch auf dieser Veranstaltung gespielt wurde: »Ja auch dich haben Sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun!«

"Es ist an der Zeit", gesungen von Hannes Wader, Reinhard Mey und Konstantin Wecker