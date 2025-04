Graz

Protest gegen FPÖ-Kulturpolitik in der Steiermark

Österreichische Kulturschaffende haben kürzlich einen Offenen Brief gegen die Kulturpolitik der von der faschistischen FPÖ geführten Landesregierung der Steiermark geschrieben. Zehntausend Menschen haben ihn inzwischen unterzeichnet, am vergangenen Samstag demonstrierten 2.500 Menschen in Graz gegen die FPÖ.

Von hi