Rode Morgen: Was hat es mit dem „Balancierakt“ der bürgerlichen Pädagogik auf sich?

Sie stellte die Buchreihe „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“ vor, insbesondere das Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur."

Sie spannte einen weiten Bogen. Angesichts der latenten Existenzkrise der Menschheit und der Verwirrung unter den Massen kommt dem weltanschaulichen Kampf herausragende Bedeutung zu. Die MLPD hat weitreichende Schlussfolgerungen gezogen und die wissenschaftlichen Theorie dazu, die Lehre von der Denkweise, weiterentwickelt.



Eine interessierte Diskussion entspann sich: Was hat es mit dem „Balancierakt“ (Niederländisch für Drahtseilakt) der bürgerlichen Pädagogik auf sich? Was hat das mit den Schwierigkeiten, Jugendliche zu organisieren, zu tun? Es gibt so viele Krisen, steigende Inflation – aber wie gelingt es, die Leute zu mobilisieren? Wie bewertet die MLPD ihre Kampagne „Make Socialism great again“? Und: welche Lehren ziehen wir für den Aufbau eines antifaschistischen Bündnisses? Letzteres ist besonders in den Niederlanden besonders wichtig.



Es wurde deutlich: Es gibt viele Parallelen zwischen den Erfahrungen in den Niederlanden und in Deutschland – eine gewachsene Offenheit, viele neue Kontakte, aber auch eine akute faschistische Gefahr. Monika Gärtner-Engel ging vom Standpunkt der Buchreihe auf die Fragen ein: Wie die Laissez-faire-Erziehung Jugendliche kleinbürgerlich-antiautoritär beeinflusst; wie die Unzufriedenheit der Massen u.a. durch den Einfluss der kleinbürgerlich-antikommunistischen Denkweise auf die Mühlen der Faschisten umgelenkt wird und welcher Kampf um die Denkweise, welche Kleinarbeit dagegen nötig sind u.v.m.

Bei einem tollen Mitbringbuffet und in herzlicher Atmosphäre klang der Sonntagsnachmittag aus.