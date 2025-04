Selbstständiger Streik bei Grohe

Davon direkt betroffen sind über 200 Kollegen. Künftig soll den Plänen nach die Logistiksparte am Standort in Porta Westfalica in Ostwestfalen zentralisiert werden. Die Logistiksparte war zuvor in Hemer aus dem Armaturenwerk ausgegliedert worden. Dabei wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die einen Lohnverzicht von 20 Prozent für die Arbeiter in dieser Sparte bedeutete. Im Gegenzug wurde eine Beschäftigungssicherung bis 2028 zugesichert. Diese wird jetzt offen gebrochen. Die Kollegen waren so wütend, dass sie selbstständig für ca. 2 Std. streikten. Über den weiteren Weg des Kampfes wird jetzt in der Belegschaft intensiv diskutiert.