An den Solidaritätskreis gegen systematisches Mobbing von Tesla-Kollegen

Mit Methoden wie Mobbing, Überwachung und Druck sollen kämpferische Kolleginnen und Kollegen systematisch bei Tesla gekündigt und mit Repressalien unterdrückt werden, um gewerkschaftliche und kämpferische Arbeit zu verhindern. Das dürfen wir Arbeiter uns nicht gefallen lassen!

Es gehört viel Mut und Solidarität dazu, diesen Kampf zu führen, wofür wir unseren Respekt ausdrücken.

Der Tesla-Chef Elon Musk hat mit seiner offenen Unterstützung der faschistischen deutschen Partei AfD und seiner Rolle in den USA an der Seite des faschistischen Präsidenten Donald Trump einmal mehr gezeigt, welche Herrschaftsform und Unterdrückungsmethoden er vertritt. Der Kampf um Wiedereinstellung und für Arbeiterrechte ist hier also auch ein antifaschistischer Kampf.

Die Verkaufszahlen bei Tesla gehen zurück, Menschen boykottieren Tesla oder wollen ihr Auto schnell los werden. Viele Kollegen aus anderen Automobilbetrieben, die ähnliche Kämpfe gegen Arbeitsplatzvernichtung führen, schauen gespannt nach Grünheide und verurteilen die Methoden bei Tesla. Einmal mehr also ist euer Kampf bedeutend, den wir weiter bekannt machen und unterstützen!

Mit solidarischen Grüßen!

Im Namen der Internationalen Automobilarbeiterkoordination in Deutschland

www.automotiveworkers.org