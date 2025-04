Stark! Die Spendenkampagne der MLPD hat die Ziellinie 300.000 Euro überschritten

Die Landesverbände Baden-Württemberg, Nord, Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben ihre Landesziele geschafft und legen noch eine Schippe drauf. Nord liegt gemessen an seinem Spendenziel an der Spitze. Bayern, Berlin-Brandenburg, Elbe-Saale und Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland stehen meist kurz davor, ihre Ziele zu schaffen.

Es ist genau richtig, breit in der Bevölkerung und auf der Straße zu sammeln. Nicht bei der Kritik an den Herrschenden stehen bleiben, mit „1 Euro gegen die Regierungspolitik – stärkt die MLPD“ kann man das auch praktisch unterstützen. Am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, bietet es sich besonders an, jeden Kollegen und jede Kollegin auf eine Spende anzusprechen.

Alle Kontakte besuchen: In Recklinghausen kamen so an einem Abend 17,50 Spenden zusammen. „Nur die MLPD hat den Völkermord in Gaza zum Thema gemacht. Meine ganze Familie hat deshalb MLPD gewählt“, freute sich eine palästinensische Kollegin und gab 10 Euro.

Es wurden auch einige schöne Initiativen bekannt. Eine Wohngebietsgruppe in Essen stellte ein Sponsorenessen mit internationaler Küche auf die Beine. 16 Gäste waren hochzufrieden. Sie machten damit 180 Euro Überschuss für die Spendenkampagne.

Spenden zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs kann man auch per Paypal oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank geben: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“.

Link zu paypal-Konto MLPD: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5CZKULRCF9X9E