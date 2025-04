Tesla-hörige Betriebsräte boykottieren den Kampf gegen die Jagd auf Kranke

Ein Streik der Bierlieferanten in New York City bringt Ärger für die Biertrinker in New York City und den Vororten. Im Streit mit einem großen Bierlieferanten, der New York City und Umgebung beliefert, traten am Dienstag rund 600 Bierlieferanten in den Streik. Ihr Vertrag lief um Mitternacht aus. Die Beschäftigten der Gewerkschaft LDFS (Laundry, Distribution, and Food Service Joint Board Workers United/SEIU) begannen ihren Streik an vier von fünf Standorten von Manhattan Beer & Beverage Distributors (MBBD). Die Beschäftigten werfen Manhattan Beer unlautere Arbeitspraktiken im Zusammenhang mit dem Pensionsfonds der Beschäftigten vor. Außerdem geht es um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. So wollen die Fahrer Helfer auf den LKWs haben bei schwierigen Lieferbedingungen.