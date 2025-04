Buchholz in der Nordheide

Vorschläge für Straßenumbenennung

Ein engagierter Bürger der Stadt Buchholz in der Nordheide hat wegen der Umbenennung verschiedener Straßen, die Namen von Ultrareaktionären und / oder Menschen tragen, die mit dem Hitler-Faschismus in Verbindung standen, an die Stadtverwaltung, die Mitglieder des Stadtrats und die Fraktionen sowie an die Presse geschrieben. Rote Fahne News dokumentiert Auszüge: