1. Mai – Bist Du dabei?

Mit einem Workshop zur Demo-Kultur haben sich am 21. April Freunde der MLPD Heilbronn und des Jugendverbands REBELL auf den 1. Mai eingestimmt. Arbeiterlieder und geeignete Rufparolen für die Mai-Demonstration wurden eingeübt. Im Mittelpunkt standen Argumente für die Einladung von Jugendlichen, Kolleginnen und Kollegen.

Die Teilnehmer sagten u.a.:

„Der Maifeiertag wurde erkämpft.“

„Der 1. Mai ist unser Kampftag auf der ganzen Welt. Ausschlafen oder Ausflug geht auch an anderen Tagen.“

„Jung und Alt müssen gemeinsam auf die Straße. Die jüngere Generation ist vom Abbau der Arbeitsplätze besonders betroffen. Sie trägt die Fackel weiter.“

„Die Gefahr eines Weltkriegs und die globale Umweltkatastrophe bedrohen alle. Wir müssen am 1. Mai auch für den Weltfrieden demonstrieren. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!“

„Ich bin am 1. Mai dabei: Alle zusammen gegen Faschismus!“

„Es kommt auf jeden an. Stark und organisiert können wir den echten Sozialismus erkämpfen.“

Die Mai-Feier von MLPD und REBELL Heilbronn findet am 1. Mai, um 17.30 Uhr, in der Gaststätte „Jahnheide“, Viehweide 20, in Böckingen statt. Auf dem Programm stehen Beiträge von Bündnispartnern, Kulturbeiträge und die Mai-Rede.

Hier gibt es die Parolen, die der Workshop für den 1. Mai erarbeitet hat