In der Ilza, südlich von Warschau, bilden Soldaten der polnischen Armee zwei Sonderklassen als Nachwuchs für die Armee aus. Mädchen und Jungs exerzieren in Uniformen auf dem Fußballplatz neben dem Gymnasium. Im Keller der Schule üben die Jugendlichen der achten und neunten Klasse das Zielen mit den Standardlang- und Kurzwaffen der polnischen Armee.¹



Davon mag der eine oder andere Jugendoffizier der Bundeswehr träumen. Das größte Hindernis für die Herrschenden bei der Herstellung der „Kriegstüchtigkeit“ sind nicht in erster Linie die Waffen, sondern die Hirne, vor allem der Jugend. Dem dient der vermehrte Einsatz von Jugendoffizieren in Schulen und an Hochschulen. Deshalb bekommt die antimilitaristische Aufklärung vor allem unter der Jugend eine immer größere Bedeutung. Dazu braucht es eine Stärkung des Jugendverbandes REBELL und den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung.

Bundeswehr raus aus Schulen und Hochschulen!

Keine Frau, keinen Mann und keinen Cent für dieses System!