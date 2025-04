Dietrich Bonhoeffer nicht bekannt genug

In den 1980er-Jahren war ich Grundschüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Münster. Dort sprachen wir in der vierten Klasse auch über Hitler-Deutschland und hier wurde auch der Name von Dietrich Bonhoeffer erwähnt, nach dem unsere Schule benannt war. Woher der Faschismus genau kam wurde hier aber nicht geklärt, er war angeblich einfach plötzlich da. Wie die Herrschenden ihn systematisch vorbereitet haben, darüber wurde nichts gesagt. Ein wenig wurde Dietrich Bonhoeffer also schon auch vor 1996 gewürdigt.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Bonhoefferstraße in Münster gibt es heute immer noch. Auch wenn es in Münster leider immer noch viele Straßen, Plätze und Denkmäler gibt, welche die Namen erzreaktionärer Personen tragen, die Bonhoefferstraße und die Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind hier eine Ausnahme, eben so auch wie der "Platz der weißen Rose" am Aasee mit einer Büste von Hans und Sophie Scholl, der "Picasso-Platz" in der Innenstadt mit einem Mosaik des Kopfes von Picasso oder die Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Roxel.