Eisenhüttenstadt: „An Einsparungen kommen wir nicht vorbei!“

„An Einsparungen kommen wir nicht vorbei!“ Aber nicht auf unsere Kosten! Jetzt gibt es auch ein Sparprogramm bei ArcelorMittal. „Es soll bei den Überlegungen um die Senkung der Betriebskosten gehen, die nicht direkt mit der Stahlproduktion zu tun haben.“



Was für eine Beruhigungspille! Bedeutet das weitere Ausgliederungen? Aber warum abwarten, bis weitere Einzelheiten deutlich werden? Klar ist, gezwungen durch den Konkurrenzkampf warten die Konzerne nicht ab, was die zukünftige Regierung weiter an Subventionen verschenkt, sondern sie drehen jetzt schon an der Personalschraube. Das müssen wir durchkreuzen und nicht abwarten.