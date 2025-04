ICOR-Resolution 1. Mai 2025: Weltweit heraus an unserem Tag – es lebe der Sozialismus!

Am 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, bekräftigen wir unsere Verbundenheit und Solidarität mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten.

Die Sorge vieler Menschen um die Zukunft beginnt, sich in vielen Ländern auf allen Kontinenten in Kämpfen der Arbeiter und Volksmassen Bahn zu brechen, auf den Straßen, in den Betrieben, in den Fabriken und Schulen. Immer widersinniger wird die kapitalistische und imperialistische Weltherrschaft angesichts der Möglichkeiten und Errungenschaften der revolutionären Produktivkräfte: einer wachsenden weltweiten Arbeiterklasse, nie zuvor so gekannter Kenntnisse und Möglichkeiten von Wissenschaft und Technologie, Hunger und viele Massenkrankheiten zu überwinden, der Menschheit weltweit Arbeit, Bildung, Gesundheit, Nahrung, Wohnraum und Würde zu verschaffen, die Umwelt zu retten. Doch stattdessen verwandelt die Vorherrschaft des Imperialismus diese Errungenschaften in ihr Gegenteil. Es grassieren Weltkriegsgefahr, aufkommende faschistische Bewegungen und rassistische Tendenzen und die sich verschärfende begonnene globale Umweltkatastrophe auf der ganzen Welt.

Die größte Bürde der imperialistischen Herrschaft wird von der weltweiten Arbeiterklasse, ihren Familien und den Frauen getragen. Verschärfte Ausbeutung und Unterdrückung in den Betrieben, Ausdehnung der Arbeitszeiten, Massenentlassungen oder gar ganze Werksschließungen, gefährliche Arbeitsbedingungen, Lohnraub, weit verbreitete Gewalt, insbesondere geschlechtsspezifische Gewalt usw. bedrohen die Gesundheit, untergraben die Lebensqualität, zerstören Gemeinschaften, rauben den Massen die Kraft und erschweren die Bedingungen, sich über die Erwerbsarbeit hinaus, gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Diese Realitäten stehlen auch die Hoffnung für zukünftige Generationen. Gleichzeitig nehmen faschistische Tendenzen zu: Repressive Gesetze, politische Verfolgung und staatliche Gewalt werden gegen streikende Arbeiter, Studenten, Revolutionäre und Unterdrückte eingesetzt. Auf der ganzen Welt reagieren die herrschenden Klassen auf die Krise mit Terror, aber auch mit Demagogie und versuchen, den Widerstand mit Gefängnissen, Kugeln und Angst – aber auch Betrug zu brechen.

Umso wichtiger ist, dass der 1. Mai entgegen Spaltung, Individualismus und Verzagtheit mehr ist als ein Tag des Protests, nicht nur ein Anlass den Klassenkampf um Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu entwickeln, sondern auch den Gedanken an den Sozialismus als einzige Zukunftsperspektive unter den Arbeitermassen zu verankern.

Erinnern wir uns an Lenins Vision vom 1. Mai 1919:

»Unsere Enkel werden die Dokumente und Denkmäler aus der Epoche der kapitalistischen Ordnung als Kuriositäten bestaunen. Es wird ihnen schwerfallen, sich vorzustellen, wie der Handel mit den Artikeln des täglichen Bedarfs in Privathänden liegen konnte, wie Fabriken und Werke einzelnen Personen gehören konnten, wie ein Mensch den anderen ausbeuten konnte, wie es Menschen geben konnte, die nicht arbeiteten. Bislang hat man über das, was unsere Kinder erleben werden, wie von einem Märchen gesprochen. Heute aber, Genossen, seht ihr klar und deutlich, dass das Gebäude der sozialistischen Gesellschaft, dessen Grundstein wir gelegt haben, keine Utopie ist. Noch eifriger werden unsere Kinder an diesem Gebäude bauen.« (W.I. Lenin, Drei Reden auf dem Roten Platz, Werke, Bd. 29, S.319)

Lasst uns diese Vision aufgreifen, nicht als Traum, sondern als dringende Aufgabe. Deshalb am 1. Mai 2025 im Geiste Lenins und seines Vermächtnisses für den Kampf: