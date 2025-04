Kämpferischer Ostermarsch

Damit hat sich die Beteiligung zum Vorjahr wenigstens verdreifacht und brachte zugleich eine neue Breite der Aktionseinheit zum Ausdruck. Mit dabei waren Vertreter von Mera25, Die Linke, SDS, Solid, Revolutionäre Linke, MLPD, Aufbruch Münster, DKP, Friedenskooperative Münster, Kulturverein ODAK, SDAJ, Mitglieder von Ver.di, Pax Christi und weitere Gruppen.

Auffallend war der hohe Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen und die internationale Zusammensetzung. Fahnen, Transparente und viele selbstgemachte Schilder prägten das bunte Bild des Demonstrationszuges. Eine Stunde vor Beginn des Ostermarsches fand vor dem Hauptbahnhof Münster eine Kundgebung der Gruppe Palästina Antikolonial mit ca. 80 Teilnehmern statt, die sich nach der Kundgebung dem Ostermarsch anschlossen.

Die MLPD war mit einem "Sandwich"-Plakat und den Motiven. „Stoppt den Völkermord in Gaza!“, und „Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg!“ präsent. Wir verkauften einige Male die Broschüre „Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“, setzten das Flugblatt "Den Wahnsinn stoppen" ein und sammelten unter den Demonstrationsteilnehmern einige Kontakte für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung. Bei der sehr kämpferischen Demonstration durch die gut gefüllte Innenstadt griffen Jugendliche die imperialistische Kriegspolitik Deutschlands an und riefen u.a. Parolen zur Befreiung Palästinas.



Einige Beiträge hatten die Schwäche, dass sie einseitig auf die imperialistische Diplomatie orientierten. Sie verkannten die Bedeutung des aktiven Widerstands gegen alle imperialistischen Akteure und griffen einseitig die NATO, die EU und Deutschland an.

Ein Vertreter der MLPD hielt einen Redebeitrag bei der Vorab-Kundgebung von Palästina Antikolonial. Im Beitrag heißt es u.a.: „Mit den Hunderten Milliarden Euro an bewilligten Kriegskrediten befindet sich Deutschland im Übergang zu einer Kriegswirtschaft mit all seinen politischen und sozialen Verheerungen. Die mögliche neue deutsche Regierungskoalition treibt die Kriegsvorbereitung für einen Dritten Weltkrieg massiv voran. Über die Massenmedien wird eine psychologische Kriegsvorbereitung betrieben, insbesondere die Jugend soll u.a. mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht für zukünftige Kriege und Tod gewonnen werden. Wir sehen die Ursache für die zunehmenden Kriege und die Vorbereitung auf einen Dritten Weltkrieg in dem verschärften Konkurrenzkampf imperialistischer Mächte um die Neuaufteilung von Macht- und Einflusssphären rund um den Erdball. Ohne Zweifel zählt der Völkermord in Gaza zu diesen imperialistischen Brennpunkten, als Teil einer umfassenden Neuaufteilung der Macht- und Einflusssphären in gesamt Westasien mit ca. 20 beteiligten Ländern.“

Insgesamt ein sehr erfolgreicher Tag, der Hoffnung macht, für die Schaffung einer sozialistischen Jugendbewegung im Kampf gegen Weltkriegsgefahr, Faschismus und Umweltzerstörung und für den Kampf um eine befreite Welt.