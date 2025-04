Kanaren: Tausende Beschäftigte im Gastgewerbe streiken

Am 19. April organisierte die US-Protestbewegung gegen die Trump-Politik Protest in 700 Städten mit sehr unterschiedlichem Charakter. Im Vergleich zum Protesttag am 5. April war die Beteiligung geringer - diesmal lag sie unter einer Million, allerdings waren viele Demonstranten kämpferischer. In New York demonstrierten mindestens 50.000 Menschen. Die Menge versammelte sich vor der Hauptfiliale der New York Public Library in der 5th Avenue in Manhattan und marschierte in Richtung Central Park. Selbstgebastelte Schilder und Sprechchöre prangerten Trumps Angriff auf Einwanderer, seine Bemühungen um die Einführung einer faschistischen Diktatur, die katastrophale Wirtschaftspolitik und den anhaltenden Völkermord in Gaza an. Die Bewegung 50501 hatte zu "praktischen Aktionen" aufgerufen - so gab es Spendensammlungen für Wohnungslose u.ä.