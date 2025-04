Keine Heimat für Faschisten in Gelsenkirchen am 1. Mai!

Die neonazistische Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD) und ihre Jugendorganisation „Junge Nationalisten“ (JN) rufen unter dem Motto „Arbeit – Freiheit – Remigration“ zu einer Demonstration zum 1. Mai in Gelsenkirchen auf. Neben ihrer zentralen Demonstration in Gera wollen sie damit auch in der „Stadt der 1000 Feuer“ den Faschismus auf die Straße tragen. …



Ein Zusammenschluss aus Organisationen, Parteien und Einzelpersonen mit dem Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung und dem Bündnis „Widersetzen“ ruft die Bevölkerung auf, sich zu widersetzen, zu protestieren und wie 2015 den Naziaufmarsch in unserer Stadt zu verhindern. Denn Gelsenkirchen ist keine Heimat für Faschisten!



In unserer Stadt sind 146 Nationalitäten vertreten. Seit je her ist das Ruhrgebiet durch Migration geprägt. Für Arbeitslosigkeit und Verfall sind nicht die Migrantinnen und Migranten verantwortlich. Migration ist nicht die Ursache für die Probleme in Gelsenkirchen, sondern der Strukturwandel und die verfestigte Armut.

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

1. Mai bleibt nazifrei!

Gelsenkirchen ist und bleibt bunt!

Alle zusammen gegen den Faschismus!

Hier der Zeitplan für den 1. Mai: