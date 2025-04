Mit Sanjay Singhvi ist ein großer Revolutionär gestorben

Liebe Jane,

liebe Genossinnen und Genossen der CPI (ML) Massline,

liebe Freunde und Verwandte von Sanjay Singhvi,

mit großer Bestürzung und Trauer haben wir heute vom Tod des Genossen Sanjay Singhvi erfahren.

Als Parteivorsitzende der MLPD spreche ich euch im Namen unserer gesamten Partei, des Jugendverbandes REBELL und der Kinderorganisation Rotfüchse, und besonders auch im Namen von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel unser tief empfundenes Beileid aus. Wir trauern mit euch, der CPI (ML) Massline, der TUCI und seiner Frau Jane.

Sanjays Tod ist ein großer Verlust für die internationale marxistisch-leninistische und revolutionäre Bewegung, für Eure Partei, mit TUCI für die internationale Arbeiterbewegung und die Arbeiter-, Bauern-, Frauen- und Umweltbewegung in Indien.

Die engen Beziehungen zu Sanjay und seiner Partei (damals noch die CPI (ML) Red Flag) bestanden seit Jahrzehnten. Bereits im Aufbau der Internationalen Konferenz Marxistisch-Leninistischer Parteien und Organisationen bestand eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit.

Im Jahr 2010 konnten wir nach einem intensiven Vorbereitungsprozess mit vielen weiteren marxistisch-leninistischen und revolutionären Parteien und Organisationen gemeinsam die ICOR gründen. Stefan Engel wurde als Hauptkoordinator und Sanjay als stellvertretender Hauptkoordinator gewählt. Diese Funktion hat er auch im Übergang von Stefan Engel zu Monika Gärtner-Engel solidarisch und hilfreich wahrgenommen und so beigetragen, dass es keinen Einbruch, sondern eine kontinuierliche Höherentwicklung der Arbeit der ICOR gab. Er prägte die ICOR über inzwischen viele Jahre und ist auch für viele unserer Genossinnen und Genossen in Deutschland eines ihrer bekanntesten Gesichter.



Sanjay hat an mehreren Parteitagen der MLPD teilgenommen und wichtige Beiträge zur Vereinheitlichung beider Parteien geleistet – wie zur Umweltfrage oder zur Entwicklung des Neokolonialismus. Sanjay war auch streitbar – aber bei allen Kontroversen letztendlich auch immer um Einvernehmlichkeit, Freundschaft und vertiefte Zusammenarbeit bemüht.

Die Auseinandersetzung innerhalb der CPI (ML) Red Star war eine schwere Zeit für Sanjay. Zur MLPD hielt er stets engen Kontakt und verhalf insbesondere zu einer intensivierten Zusammenarbeit zwischen der Automobilarbeiterbewegung in Deutschland und in Indien. Er ist einer der Väter des Gedankens, die Internationale Automobilarbeiterkonferenz 2025 in Indien durchzuführen! Das sollte uns ein großer Ansporn für ihr Gelingen sein.

Zahlreiche gegenseitige Besuche führten zu einer Freundschaft und engen Zusammenarbeit zwischen uns. Durch seine Reisen nach Deutschland war er auch bei vielen Genossinnen und Genossen unserer Partei bekannt und beliebt. Umgekehrt verhalf er uns bei Besuchen in Indien durch seine immensen Kenntnisse über Geschichte, Kultur und Klassenkampf zu einem tiefen Verständnis der bedeutenden Erfahrungen der indischen revolutionären Bewegung, der Arbeiterklasse und der breiten Massen.

Er hat an führender Stelle an der Gründung Eurer Partei mitgewirkt. Wir hatten die Ehre mit einer Delegation im März 2024 an den Gründungsfeierlichkeiten teilzunehmen, wo er uns fürsorglich und wie immer humorvoll und kenntnisreich begleitete.

Das Foto von der großen Demonstration anlässlich der Gründung der CPI (ML) Red Star zeigt Sanjay, wie wir ihn immer in Erinnerung behalten und sein Andenken bewahren werden.

Nicht zuletzt war Sanjay auch ein bekannter Rechtsanwalt, der seine Fähigkeiten in den Dienst der Arbeiterklasse stellte.

Sein Lebenswerk wird von den indischen Revolutionären und von der weltweiten marxistisch-leninistischen und revolutionären Bewegung geehrt und weitergeführt. Verstärken wir unsere gemeinsamen Anstrengungen im Kampf für den Sozialismus und Kommunismus - in seinem Sinne.

Mit großer Anteilnahme und mit herzlichen revolutionären Grüßen,

Gabi Fechtner (Parteivorsitzende der MLPD)