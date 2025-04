MLPD Dresden solidarisch mit Antifaschisten in Sebnitz

Ronney W. hatte in einer Anzeige zum 30jährigen Bestehen seiner Firma im Sebnitzer Amtsblatt einen Ausbildungsplatz für 2026 in Aussicht gestellt. In dem von ihm verfassten Anzeigetext heißt es allen Ernstes: "Aber: Keine Hakennasen, Bimbos oder Zeppelträger“. Er redete sich gegenüber dem MDR damit heraus, er sei sich der Tragweite der verwendeten Begriffe nicht bewusst gewesen. Und weiter: Menschenverachtend sei nicht sein Text, sondern sei das Benehmen von Menschen, „die in unser Land kommen“. Er setzt also seine faschistische Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten unverhohlen fort. Zu Recht hat die Stadt Strafanzeige gegen den Handwerker und den Verlag gestellt. Die sächsische Linkspartei und weitere Antifaschisten haben für heute zu einer Demonstration gegen Rassismus in Sebnitz aufgerufen.

Die MLPD Dresden richtet Solidaritätsgrüße an die Sebnitzer Antifaschisten: "Wir haben über Ostern von dem rassistischen Vorfall in Sebnitz gehört und sind mit Dir und Deinen Mitstreitern von 'Sebnitz ist bunt' und anderen im Herzen solidarisch. Was dieser Dachdecker gemacht hat, muss man als eine offene faschistische Provokation werten. Er sprach deutlich aus, was die AfD zur Zeit noch eher verbergen will. Und er kam damit durch. Die Wachsamkeit in Stadtverwaltung, Druckerei usw. hat trotz der hohen Stimmen für AfD und 'Freie Sachsen' bei den letzten Wahlen nicht ausgereicht. Es ist richtig, dass die Stadtverwaltung und andere Strafanzeige wegen Volksverhetzung stellen werden und dass die Handwerkskammer prüft, dem Betrieb die Ausbilddungsbefähigung zu entziehen. Kein Jugendlicher darf Rassisten und Faschisten ausgeliefert sein! Wir wünschen viel Erfolg bei der heutigen Demonstration in Sebnitz. Wegen Friedensaktivitäten in Dresden können wir leider nicht zu Euch kommen. Also: viel Erfolg und viele Grüße! MLPD Dresden, i.A. Bernd Blickle