Mannheim

MLPD-Transparent war richtiger Hingucker

"Friedensfähig statt Kriegstüchtig, Abrüstung statt Aufrüstung, Keine Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland", unter dieser Hauptlosung beteiligten sich am 19. April zwischen 500 und 600 Menschen am Ostermarsch in Mannheim.

Von einem Korrespondenten aus Heidelberg