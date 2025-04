Nächstes Titelthema zum palästinensischen Befreiungskampf

Am 15. Mai jährt sich der Nakba-Tag (Jahrestag des Beginns der massenhaften Vertreibung von Palästinensern) zum 77. Mal. Wir nehmen das zum Anlass, die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und die Kritik am forcierten Völkermord in Gaza bundesweit zum Thema zu machen. MLPD und ICOR planen dazu eine Reihe von Aktivitäten, die konkret vorgestellt werden. Die Redaktion freut sich wie immer über Zuschriften und Hinweise zu dem Thema. Berichtet von eigenen Initiativen dazu, aber auch von Diskussionen am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft zum Beispiel über die Diffamierung jeder Kritik an der israelischen Politik als "Antisemitismus" und vieles andere mehr. Bitte bis spätestens Dienstag, 29. April, an rotefahne@mlpd.de schicken!