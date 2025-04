Leipzig

Ostermarsch: "Nein zu Aufrüstung und Sozialabbau!"

Das Bündnis „Leipzig gegen Krieg“, in dem die MLPD seit Jahren ein fester Bestandteil ist, rief zu einer Kundgebung und Demonstration am Samstag vor Ostern auf. Das Hauptmotto war: „Nein zu Aufrüstung und Sozialabbau!“. Weitere Losungen waren: „Nein zu Wehrpflicht und Militarisierung!“, und „Nein zu US-Raketen in Deutschland!“.

Korrespondenz