Tel Aviv: Holocaust-Gedenktag wird zum Antikriegsprotest

Als Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstagmorgen an einer Zeremonie in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, teilnahm, standen drei Holocaust-Überlebende in ihren 80ern am Eingang und hielten ein Schild in die Höhe: „Wenn wir unser Mitgefühl für den anderen verloren haben, haben wir unsere Menschlichkeit verloren.“

Etwa 64 km entfernt, auf einem Platz im Zentrum von Tel Aviv, standen Tausende, darunter auch Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, mit Fotos von palästinensischen Kindern, die seit Beginn des Krieges getötet wurden. Dutzende weitere Menschen säumten die Straßen der Stadt, waren schwarz gekleidet und hielten leere Töpfe in die Höhe, um den Hunger der Menschen in Gaza zu symbolisieren.

Nach dem Tod von mehr als 500 Kindern in Gaza allein im vergangenen Monat beschloss Standing Together, eine progressive Bewegung von Israelis und Palästinensern, am Holocaust-Gedenktag eine Antikriegsdemonstration zu veranstalten, die in erster Linie den Kindern gewidmet war, die vom zionistischen Israel in Gaza getötet wurden, sowie den israelischen Geiseln, die noch immer gefangen gehalten werden. Am Donnerstagabend versammelten sich Tausende auf demselben Platz, auf dem seit Monaten die Geiselproteste stattfinden, um Fotos von Kindern in Gaza in die Höhe zu halten: pausbäckige Babys, kichernde Kleinkinder und ganze Familien von Geschwistern, die sich an den Händen hielten, alle getötet in den letzten 18 Monaten.