Antifaschistisches Gedenken

Unvergessen - Ernst Thälmann

Wir feiern den Geburtstag von Ernst Thälmann, der am 16. April 1886 in Hamburg geboren wurde. Chemnitzerinnen und Chemnitzer legten am Thälmann-Denkmal am Schloßteich in der Kulturhauptstadt Blumen nieder.

rb