Ein breites Bündnis von Religion bis Revolution. Wobei wir von der MLPD natürlich den revolutionären Teil beitrugen. Gut sichtbar war unser großes Transparent mit dem Aufruf zum aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr. So waren wir mittendrin statt nur dabei und sind mittlerweile fester Bestandteil dieser Demonstration. Wir waren mit Kräften aus Aalen und Schwäbisch Gemünd sowie aus Crailsheim und Schwäbisch Hall vor Ort.



Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) ist ebenfalls schon ein fester Bestandteil dieser Aktion und war mit einem Stand am Kundgebungsplatz. Auch die Mahnwache für Gaza aus Schwäbisch Gemünd war da und konnte eine Rede halten. Bei den Abschlussreden wurde viel Kritik an der Regierung ausgesprochen, an den Kriegen, die Militarisierung wurde ebenso verurteilt wie die Aufrüstung und es wurde dazu aufgerufen, die Bundeswehr in den Schulen zu boykottieren. Es gab musikalische Beiträge mit Liedern aus der Friedensbewegung.



Doch bei all der Kritik an Staatsmännern und Regierungen: Am Kapitalismus, der die Ursache all dieser Probleme ist, wurde nicht gerüttelt und es blieb bei der üblichen Vorstellung, dass wir das bestehende System irgendwie umtransformieren könnten und dass dann Frieden sei … . Wir arbeiten daran, dass wir diese Illusion überwinden, denn schließlich kann es nur in einem sozialistischen System dauerhaften Frieden geben.